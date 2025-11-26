Б ългарският национал Филип Кръстев отбеляза дебютното си попадение и Оксфорд Юнайтед завърши наравно 1:1 срещу Норич Сити в мач от втора английска футболна дивизия. Така "жълтите" заслужиха 15-ата си точка в Чемпиъншип и са с две над чертата на изпадащите. Кръстев премина в Оксфорд в края на трансферния прозорец с договор за наем с белгийския Ломел и вече натрупа десет мача за англичаните. През миналия сезон той бе преотстъпен на нидерландския Цволе, за който бе сред най-добрите в много силна година в личен план.

Норич, предпоследен в класирането, излезе напред в резултата след половин час игра, когато Джовон Макама се възползва от разбъркване в наказателното поле и бе точен за 1:0 с шут от воле. Домакините пропуснаха още няколко отлични положения и бяха наказани от Кръстев, който се появи в игра в 66-ата минута. Българският национал получи подаване по земята от Сам Лонг и бе точен от десет метра за 1:1.

Хосе Кордоба, с когото Кръстев спечели Купата на България в Левски преди три години и половина, пропусна осми пореден мач на Норич за първенството заради мускулна травма. Панамецът премина при "канарчетата" през януари 2024 и вече натрупа 42 мача за отбора.

