Л ондонската полиция е започнала разследване срещу ръководител на клуб от Висшата лига. Служителят е заподозрян в поредица от тежки престъпления, включително сексуална експлоатация на малолетни и производство на неприлични материали. Новината беше съобщена от The Athletic.

В момента името на замесеното в случая лице не се разкрива, за да не се попречи на следствените действия. Според първоначалната информация събитията обхващат дълъг период от време и са се случили на различни места в югоизточна Англия. Подчертава се, че една от предполагаемите жертви е била едва на 15 години по време на извършване на престъплението.

Полицията в Лондон излезе и с официално изявление по случая: "През ноември полицията получи сигнал за възможно производство на забранено съдържание и сексуални действия. В момента се провеждат първоначални следствени действия. Към този момент няма извършени арести".

Въпреки тежестта на обвиненията замесеното лице все още заема позицията си в клуба от Висшата лига и продължава да изпълнява служебните си задължения. От полицията не разкриват името му, тъй като все още не са повдигнати официални обвинения.