371 от 571-те съдии, които ръководят мачове в професионалните лиги в Турция, имат сметки за залaгания в сайтове. 152 от тях активно правят залoзи. Шокиращото разкритие направи Ибрахим Хаджъосманъглу – шеф на турската футболна федерация.

Той даде пресконференция в базата "Хасан Доган" в Рива и започна с цитат на първия президент на Турската република Кемал Ататюрк, който подкрепя моралните спортисти, съобщава БТА.

Подчертавайки, че са обсъдили степента на корупция и липсата на морал в турския футбол, дължаща се на зaлаганията, Хаджъосманоглу продължи:

"Като федерация започнахме от собствения си двор. Първите проверени са реферите, които са едновременно гордостта и болезнената точка на футбола. Въз основа на данните, които получихме от държавните разследващи агенции, и работата на нашите професионалисти по темата, беше разкрито, че 371 от 571-те активни съдии от професионалните лиги имат сметки. Беше установено, че 152 от тези 371 съдии активно зaлагат. Това включва 7 главни съдии в Суперлигата, 15 помощник-съдии от Суперлигата, 36 съдии и 94 асистенти от Втора и Трета лига. Сред тях 10 съдии са направили над 10 000 зaлoга, а един съдия е направил 18 227 залога. 42 съдии са направили залози на над 1000 футболни мача всеки от тях. Има рефери, които са направили еднократни залoзи".

След като представи данните пред медиите, президентът на турския футбол заяви, че те вече са предадени и на компетентните органи, и на Дисциплинарната комисия на федерацията. Данните са за петгодишен период назад, уточни още шефът.

Той допълни, че заедно с екипа, с който ръководи федерацията, от първия ден на власт си е поставил за цел да издигне нивото на турския футбол възможно най-високо в Европа.

"Аз и моят съвет на директорите никога не сме се интересували от това да се харесваме на хората и да останем на позициите си дълго време. За да издигнем турския футбол на полагащото му се място, трябва да премахнем всяка нечистота. С настоящото призовавам нашите изтъкнати клубове също да направят свои проверки. Започнахме със съдиите, включително аз и моя съвет на директорите. Провеждаме тази работа и със съответните държавни институции и ще споделим резултатите. Надявам се, че примерът, който даваме, ще бъде приет положително от обществеността в страната".

59-годишният бизнесмен, който влиза във футбола от петролния сектор, не разкри и дали тези съдии имат печалби от мачовете, на които са зaлагали, както и дали има тенденция в пазарите, на които се правят залагания.

Той поясни, че всичко е предадено към ФИФА и УЕФА, но не разбира и се натъжава от факта, че съдиите, без да се притесняват, отварят сметки на свое име и си залагат. Отделно от това във федерацията са готови и с нови мерки, както като превенция, така и като срещи и комуникация.

"Знаем, че тази работа е трудна, но ще работим, за да оставим добро и морално поколение за бъдещето. Моля президентите и мениджърите на клубовете за подкрепа. Вярвам, че ще изведем турския футбол до висините, за които копнее“, завърши Ибрахим Хаджъосманъглу.