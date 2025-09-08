М охамед бен Ромдане се разписа в четвъртата минута на добавеното време и Тунис надви с 1:0 Екваториална Гвинея, за да си спечели място на световното първенство по футбол. "Орлите" са първенци в Група Н и са недостижими два кръга преди края на квалификациите в Зона Африка.

Тунис дебютира на световни финали през 1978, когато спечели първия си мач в групата срещу Мексико, но събра само още една точка. За последно тунизийците играха в Катар 2022, когато записаха историческа победа над бъдещия шампион Франция.

Тунис има общо три успеха на световни финали, но "орлите" никога не са излизали от групите.

Тунис е вторият африкански отбор с квота за САЩ, Канада и Мексико 2026 след Мароко. Освен домакините, място на първенството имат още Австралия, Иран, Япония, Йордания, Република Корея, Узбекистан (всички от Зона Океания), Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай, Уругвай (всички от Зона Южна Америка) и Нова Зеландия (Зона Океания).