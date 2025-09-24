Б ившият нападател на Англия и Манчестър Юнайтед - Уейн Рууни, направи шокиращи разкрития, заявявайки, че съпругата му Колийн го е спасила от смърт заради проблеми с алкохола.

Направи го в подкаста на Рио Фърдинанд, който също като него и до днес е приятел с бившия си съотборник на „Олд Трафорд” Димитър Бербатов.

"Честно казано, вярвам, че ако тя не беше до мен, щях да съм мъртъв. Допускал съм много грешки в миналото, които са добре известни, но тя винаги ме е държала на правия път и го прави вече повече от 20 години", заяви 39-годишната някогашна суперзвезда.

Рууни, който имаше страхотно партньорство с Бербо в Юнайтед, разказа, че често е пиел по два дни без прекъсване. "Исках да изляза и да се забавлявам с приятели. Стигнах до момент, в който прекрачих границата - това беше период, в който имах огромни проблеми с алкохола. Не смятах, че мога да се обърна към някого, нито пък исках, защото не исках да обременявам никого", каза той.

Въпреки злоупотребата, Рууни продължаваше да играе на високо ниво. "Пиех два дни поред, след това отивах на тренировка, а през уикенда вкарвах два гола, след което отново се връщах към пиенето за още два дни", призна знаменитият голмайстор.

Според него Колийн му е помогнала да контролира този проблем. "Тя ме напътстваше, защото се нуждаех от това", обясни той. Рууни разкри пред бившия си съотборник, че често е пристигал на тренировки в Манчестър Юнайтед след запой и е използвал капки за очи, дъвки и афтършейв, за да прикрие състоянието си.