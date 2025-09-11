Луиш Нани и Димитър Бербатов бяха много близки в Манчестър Юнайтед и заедно станаха 2 пъти шампиони на Англия. Португалецът има още 2 титли на "Олд Трафорд".

Л уиш Нани и Рикардо Куарешма бяха приети в Залата на славата на португалския футбол. Бившите играчи на националния отбор на страната бяха почетени на наградите на Лига Португалия, съобщават от местната футболна асоциация.

Нани и Куарешма са шампиони от Евро 2016.

Първият е бивш съотборник и авер на Димитър Бербатов - четирикратен първенец на Висшата лига и победител в Шампионската лига с Манчестър Юнайтед. Играл е още за Спортинг Лисабон, Фенербахче, Валенсия и Лацио. Той прекрати кариерата си на 38-годишна възраст преди около 10 месеца.

Куарешма е победител в Шампионската лига с Интер Милано, четирикратен шампион на Португалия с Порто и Спортинг Лисабон. Играл е още за Барселона и Челси. Той се пенсионира на 38 години след края на сезон 2021-2022.