Л ийдс и Манчестър Юнайтед завършиха 1:1 в мач от 20-ия кръг на Висшата лига.

Брендън Аарансън бе точен за „белите“, а Матеуш Куня изравни три минути по-късно в дербито, известно като "Войната на розите". Българският национал Илия Груев бе титуляр за домакините и остана на терена до 80-ата минута. Във втори пореден двубой след гостуването на Ливърпул (0:0) той се отличи със стабилни изяви в халфовата линия на йоркширци.

В 8-ата минута Куня прати топката във вратата с хубав удар от въздуха, но попадението бе отменено заради засада на Шешко. В 35-ата минута домакините бяха много близо да открият резултата. Калвърт-Люин засече с глава центриране на Антон Стах, но топката срещна десния страничен стълб. След почивката отборът на Даниел Фарке продължи да натиска и закономерно стигна до попадение. В 62-та минута Аарънсън се възползва от груба грешка на Ейдън Хевън и нахлу в наказателното поле, а след това с премерен удар не остави шансове на вратаря. „Червените дяволи“ обаче отговориха светкавично. 3 минути по-късно току-що влезлият в игра Джошуа Зиркзее изведе Куня на отлична позиция в наказателното поле и бразилецът бе точен с премерен удар по земя в далечния ъгъл. В 81-та минута Куня шутира от границата на пеналта, но топката рикошира от външната част на гредата.

Така „белите“ вече седми мач не познават вкуса на загубата в първенството, като за този период записаха 2 победи и 5 равенства. Това е най-дългата серия без поражение в елита за Лийдс от 2001 г. Манчестър Юнайтед пък отново се представи неубедително, като има само един успех в последните 5 срещи от първенството.