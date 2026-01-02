С илен двубой за Лийдс изигра Илия Груев в английската Висша лига. Тимът на българина си тръгна непобеден от „Анфийлд“ срещу шампиона Ливърпул (0:0) в първия ден от новата година, а родният полузащитник заслужи една от най-високите оценки в своя отбор.

Мърсисайци завършиха 2025-а година в серия от четири поредни победи, но първия ден от новата година донесе разочарование. Тимът на Арне Слот отправи 19 удара към вратата на своя съперник, но до попадение така и не се е стигна. Юго Екитике и Върджил ван Дайк пропуснаха чисти възможности за домакините, а десетина минути преди край на срещата гол на Доминик Калвърт-Люин за Лийдс не бе зачетен заради засада.

За гостите много силен мач изигра Илия Груев, който остана на терена 92 минути и се отчете със седем единоборства, три успешни дрибъла и 84% точни подавания. „Опитахме се да се абстрахираме от целия шум тук на „Анфийлд“ и мисля, че се справихме много добре. Играхме като отбор и наистина свършихме добра работа. Този мач беше много по-различен от онзи преди 26 дни на „Еленд Роуд“. Тази вечер бяхме много по-агресивни, по-компактни на терена и не им позволихме да създават много шансове“, сподели Груев след двубоя.

Лийдс вече се намира в серия от шест поредни мача без поражение, а любопитно за сезона на Груев дотук във Висшата лига е, че той е използван като титуляр в срещите срещу топтимовете в Англия, като стартира от първата минута срещу Арсенал, Нюкасъл, Манчестър Сити и в двата мача с Ливърпул. Няколко часа по-късно българският национал качи и пост с три снимки от мача в профила си в социалната мрежа Instagrsam, който гласеше: „Страхотна битка на Анфийлд! Голяма точка! #ЧеститаНоваГодина“.

