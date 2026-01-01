И лия Груев и Лийдс удържаха Ливърпул 0:0 на "Анфийлд" на старта на футболната 2026 година. Гостите от "Еланд Роуд" бяха много стабилни и допуснаха много критични ситуации пред вратата си. Те дори можеха да спечелят, след като Доминик Калвърт-Люин вкара в последните минути на мача, но попадението му бе отменено заради засада.

Илия Груев започна мача като титуляр и бе сменен в 90-ата минута. Българският халф не отстъпи по нищо на звезди като Доминик Солослай и Райън Гравенберх в средата на терена. Разбира се, Ливърпул имаше надмощия, но Екитите, Вирц и Ван Дайк изпуснаха добри шансове за попадение.

В класирането Ливърпул е четвърти с 33 точки, докато Лийдс е с 21 пункта на 16-та позиция над чертата. С това серията на Ливърпул от четири поредни победи бе прекъсната. Интересното е, че тя започна след 3:3 именно срещу Лийдс на "Еланд Роуд". Лийдс пък веме шест поредни двубоя няма загуба.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX