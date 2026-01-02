М ениджърът на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, за пореден път трябваше да отговаря на въпроси, свързани с неговото бъдеще в клуба. По време на пресконференция испанският специалист показа признаци на умора от постоянните спекулации, но даде категоричен отговор на всички, които се съмняват в неговата обвързаност с „гражданите“. "Боже мой! Все още имам договор, казал съм го милиард пъти! Знам, че сте уморени от мен след 10 години, почти съм сигурен. Някой ден ще си тръгна, обещавам ви", каза Гуардиола на въпрос за бъдещето му.

С тези думи той се опита да сложи край на дискусията, като ясно показа, че поне засега остава начело на отбора от Манчестър. Той потвърди, че контрактът му е до 2027 г., въпреки че добави: „Остава ми една година от договора и бих искал да съм тук, така че ще видим.“

Доверието на ръководството е безрезервно. Един от ключовите фактори за желанието на Гуардиола да остане е пълната подкрепа, която получава от ръководството на Манчестър Сити. Той припомни трудния период от миналия сезон, за да илюстрира силата на тази връзка. "Искам да се боря с моя отбор, а ръководството ме уважава, както се доказа през миналия сезон. Не спечелихме мач в продължение на три месеца, а те ме подкрепиха. Какво повече мога да искам?

В типичния си стил, Гуардиола завърши тирадата си с доза ирония, обръщайки се директно към журналистите. "Казал съм го милиард пъти, но нямам никакъв кредит на доверие, нали? Или може би искате да ме уволните? Не, добре е. Заплатата ми е много висока", каза каталунският специалист.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX