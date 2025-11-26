О громно недоволство срещу мениджъра на Манчестър Сити взриви Англия. Причината - това, че Пеп е играл с резерви при загубата с 0:2 от Леверкузен. Според „Индипендънт“ в 100-ия си мач от Шампионската лига начело на Сити, Гуардиола се е прострелял в крака с действие, което според тях е безразсъден риск.

Goal.com отива още по-далеч, обвинявайки мениджъра, че е „опозорил състезанието“ със стартов състав, недостоен за европейска вечер. "Отборът падна поради арогантността на своя мениджър". Други медии също се прицелиха в каталунеца. „Дейли Мейл“ иронично припомня, че подобни експерименти са завършили зле миналия сезон. „Миърър“ твърди, че Гуардиола е прекрачил границата „от разочарование до унижение“; докато „Сън“ заявява, че фиаското има един ясен и единствен виновник. "Би Би Си" по-предпазливо говори за загуба с един ясен адресат.

Във всеки случай посланието е категорично: Търпението се изчерпа и меденият месец между Гуардиола и английската преса изглежда приключил.

