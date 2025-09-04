В Байер Леверкузен дълго ще помнят лятото на 2025 година като едно от най-хаотичните в клубната история. В рамките на няколко месеца Леверкузен разби шампионския отбор на Шаби Алонсо, който си тръгна пръв в посока Реал Мадрид. Наследникът му Ерик тен Хаг се задържа на поста само три мача, преди да бъде изгонен от ръководството. През това време „аспирините“ продадоха всичките си ключови футболисти и ги заместиха с млади момчета, които нямат голям опит на високо ниво. По всичко изглежда, че това е краят на непобедимия Байер Леверкузен, който преди една година спечели дубъл и завърши сезона в Германия без загуба. Въпросът сега е ще е успее ли клубът да омекоти удара или сезонът е обречен да се превърне в пълен провал.

Да започнем с очевидното. Уволнението на Тен Хаг е най-бързото в историята на Бундеслигата. Никога досега треньор не е бил освобождаван след втория кръг. „Просто имахме усещането, че нещата вървят в грешната посока“, коментира спортният директор Симон Ролфес по повод уволнението. „Имаме много нови играчи и е важно да има яснота по много въпроси и посоката да е ясна. В някои области ни липсваше точно това“, допълни шефът на „аспирините“. Съвсем очаквано, Тен Хаг не прие добре новината. „Раздялата с треньор след само два мача в първенството е безпрецедентна. Поех тази длъжност с пълна убеденост и енергия, но за съжаление ръководството не беше склонно да ми даде необходимото време и доверие, за което дълбоко съжалявам. Смятам, че това никога не е било взаимоотношение, основано на взаимно доверие“, написа нидерландецът.

Както обикновено, истината е някъде по средата. Тен Хаг наследи Шаби Алонсо в Леверкузен, но в рамките на няколко седмици видя как лидерите на отбора си тръгват един по един. И докато рекордния трансфер на Флориан Вирц в Ливърпул за 125 милиона евро беше очакван, другите продажби не бяха наложителни. „БайАрена“ напуснаха играчи като вратаря Лукаш Храдецки, Джереми Фримпонг, Джонатан Та, Гранит Джака, Амин Адли, Одилон Косуну, Пиеро Инкапие и Виктор Бонифейс. Всички те бяха неизменна част от шампионския състав, а сега си тръгнаха наведнъж. За който и да е треньор, задачата да бъдат заместени и това да не си проличи, граничи с невъзможното.

В Леверкузен обаче направиха опит след получените 238 милиона евро за своите футболисти. Ръководството инвестира почти цялата сума в нови играчи – 198 милиона евро. Това представлява рекорд на похарчени пари от германски клуб в рамките на един трансферен прозорец. Най-скъпият входящ трансфер е този на 23-годишния Малик Тилман от ПСВ за 35 милиона евро. Толкова струва и Джарел Куанса от Ливърпул. В последните часове на трансферния прозорец Леверкузен привлече и крилото на Монако Елиас Бен Сегир. При цялото ни уважение към гореизброените, нито един от тях няма особено голям опит на високо ниво и не изглежда като адекватен заместник на някои от лидерите.

Греховете на Тен Хаг също не са за пренебрегване. Нидерландецът няма как да не е знаел за тоталната подмяна на отбора и въпреки това се е съгласил да стане треньор. „Билд“ съобщава за сериозното напрежение между него и ръководството още от самото начало. Показателен е случаят с капитана Гранит Джака, който премина в Съндърланд. Тен Хаг не иска да се разделя с него, но шефовете не се съобразяват с молбата му. Освен това се твърди, че треньорът е разбрал за пристигането на Лукас Васкес едва в деня на неговото представяне като играч на Леверкузен. Очевидно в Леверкузен са действали по трансферите, без да се съобразяват с мнението на треньора, който явно е очаквал да има думата по въпроса.

Източници в клуба твърдят, че Тен Хаг е най-слабият треньор на Леверкузен за последните 15-20 години. Той така и не е могъл да намери общ език с играчите и да предаде своите идеи. „Не изглеждахме като отбор. Сякаш всеки играеше за себе си“, заяви новият капитан Роберт Андрих след равенството с Вердер 3:3. На въпроса дали играчите просто не изпълняват правилно инструкциите на Тен Хаг или не знаят какво да правят, Андрих отговори: „Нещо средно между двете“. Така за шефовете бързо става ясно, че новият треньор трябва да си ходи.

