Б ившият треньор на Лудогорец Димитър Димитров – Херо говори пред „Мач Телеграф“ за предстоящата среща с Бетис в Лига Европа. Той посочи кое ще е ключово, за да стигнат разградчани до успех в този двубой.

„Състоянието на Лудогорец не е оптимално и това се вижда. Въпреки че успяха да спечелят много важен двубой срещу Малмьо в Швеция съм на мнение, че този отбор може повече. Малмьо според мен не би трябвало да е критерии. Те също са далеч от най-доброто си състояние. Има спад и при тях. Сега на Лудогорец му предстои много сериозен тест. Мисля, че разградчани са отбор, който винаги може да поднесе приятна изненада. През годините са го показали не един или два пъти“, започна той. „Да, победата над шведите вероятно им донесе допълнително самочувствие. Спечелиха след това и срещу Монтана, но на всички е ясно, че те също не са критерии. Има много сериозна разлика в класите и беше очаквано Лудогорец да се поздрави с изразителен успех. Сега трябва да покажат едно още по-добро лице срещу Бетис. Изправят се срещу класен противник. Те имат много качествени футболисти в редиците си и изключително качествен треньор в лицето на Мануел Пелегрини. Те играят в изключително първенство с много конкурентни отбори. Испанското първенство дава отлични шансове на даден футболист да израства бързо. Прогресират за много кратко време и затова и нивото им е толкова високо. При нас това нещо го няма. Пелегрини има дълбочина в състава и дава шансове на голям брой играчи. Доста е важно и ключово те с какъв състав ще излязат. Убеден съм, че най-важното в този мач за Лудогорец е да играе балансирано. Ключът към успех в такъв двубой е в организацията на играта. Трябва да намерят правилния баланс на играта в защита и в нападение. Дано стане един интересен двубой и двата тима да оправдаят очакванията“, завърши Херо.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

