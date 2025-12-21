Е рлинг Холанд не спира да бележи за Манчестър Сити, като вкара нови два гола при победата с 3:0 срещу Уест Хем. Норвежецът се разписа по веднъж във всяко от двете полувремена, а с тези голове изпревари Кристиано Роналдо по попадения във Висшата лига. Холанд вече има 104 гола в 114 мача, докато португалската легендата е със 103 попадения в 236 мача.

Норвежецът изравни и рекорд. Той вече има 19 гола във Висшата лига през този сезон. По този начин нападателят изравни рекорда за най-много попадения при Коледа в английския елит. Преди него Анди Коул (1993-94) за Нюкасъл, Кевин Филипс (1999-2000) за Съндърланд и Луис Суарес (2013-14) с екипа на Ливърпул също имаха толкова преди празничния период.



