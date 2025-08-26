Р езултатът от първия мач не може да убие желанието и мечтите на футболистите, треньорите и феновете на Левски, заяви старши треньорът Хулио Веласкес преди реванша от плейофния кръг на футболния турнир Лига на конференциите. "Сините" загубиха с 0:2 от нидерландския АЗ Алкмаар на националния стадион преди седмица.

Запитан дали Левски все още има шансове, испанецът отговори: "Изходът от двубоя е отворен. В първия мач играхме равностойно. Нетипично за нашия отбор, допуснахме два гола. Впечатлих се от начина, по който отговорихме, защото минута или две след първия имахме шанс да изравним. До последната минута, дори и след втория гол, поведението ни бе изключително добро. Вярвахме до самия край, че всичко е възмжоно".

"Можехме да завършим наравно, дори да победим. След този резултат става по-трудно и там. Лесно няма да бъде, но желанието и мечтите никой не може да ни ги отнеме. Не отиваме на разходка в Нидерландия, а за да изиграем добър мач, да бъдем конкурентни и да спечелим. До последния миг ще опитваме да преминем в следващия етап", каза още Веласкес, който в Нидерландия е водил Фортуна Ситард.

Левски не игра мач през уикенда и за първи път от началото на сезона, тъй като отложи гостуването си от уикенда срещу Ботев Пловдив.

"Няма плюсове или минуси в това. Такава е реалността. Това е нормалният тайминг за шампионатни двубои, така че няма нищо негативно. Други отбори също почиваха. Футболът не е точна наука и не винаги два плюс две прави четири", заяви испанецът.

Карлос Охене със сигурност няма да може да вземе участие в мача, а останалите футболисти ще попаднат в групата. Евертон Бала е в перфектна кондиция, а Мустафа Сангаре и Георги Костадинов се подготвят нормално с отбора. Те обаче се включват след контузии и им е нужен различен обем работа.

"Иска ми се да вкараме още в първата минута, но това е труден противник. Имаме желание и сме мотивирани, съсредоточени сме върху това да направим силен мач. Ако играем добре, ще бъдем близо до победата. Ако спечелим, можем да продължим напре“, добави Веласкес.

"Алкмаар е отбор, който е много силен в атака и като цяло. Ако ги оставиш да играят, могат да ти създадат много проблеми в защита. Очаква ни хубава атмосфера, модерен стадион и клуб, който търпи много голямо развитие напоследък. Ние също няма да променим нашата настройка за игра и това е нещо, с което се гордея. Винаги опитваме да ръководим мача, да бъдем доминиращият отбор. Влагането на играчите в мачовете е безупречно до момента“, завърши той.