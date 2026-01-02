Т радиционната анкета на „Мач Телеграф“ за футболист №1 в света до голяма степен преповтори резултатите на „Златната топка“ на „Франс футбол“. Очевидно журналистите по цял свят мислят по един и същи начин. И в двата случая първото място бе за Усман Дембеле, който изпреварва Ламин Ямал. Дори съотношението на вота за тях е в еднакви пропорции, като най-грубо казано французинът им предимство от 1,5 към 1 при гласуването.

Очевидният мотив за подобно разпределение на силите е фактът, че ПСЖ спечели Шампионската лига. Трудно е да се каже, че Дембеле бе с основен принос за триумфа, макар че той игра изключително силно. Но това си бе преди всичко колективен успех на един отлично сглобен отбор, в който почти няма елемент, който да не функционира перфектно. Не случайно парижани вкараха цели 7 футболисти в номинациите при клубовете. Подобно нещо се случва изключително рядко, а за френски тим си е абсолютно безпрецедентен случай в историята на анкетата.

Третото място на Килиан Мбапе също не бе изненада. Да, той на практика не спечели нищо с Реал Мадрид, ако изключим Суперкупата на Европа, но като индивидуално представяне игра на супер ниво и не спира да бележи голове. Заслужава да се отбележи и пробивът на Витиня, който присъства в почти всички анкетни листове и може би е най-добрата илюстрация за футбола на ПСЖ.

В класацията по първенство спадът на Реал Мадрид доведе до двойно свиване на квотата на Испания. Това от своя страна изстреля Висшата лига на Англия на върха, макар нейните стойностите да са приблизително в нивата от миналата година с лека корекция нагоре.

