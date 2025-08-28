Егор Пархоменко ще е ентият нов това лято в Числото.

С елекцията в ЦСКА 1948 продължава с още един централен защитник. "Червените" от Бистрица ще се подсилят с национала на Беларус Егор Пархоменко.

Трансферът беше анонсиран от мецената на клуба Цветомир Найденов.

Пархоменко е на 22 години и играе за Неман Гродно. Договорът му е до края на 2026-а, което значи, че за него ще бъде платена трансферна сума.

Защитникът е юноша на Неман Гродно, като е даван под наем в Лида. Той има 98 мача за настоящия си клуб, през този сезон е твърд титуляр.

Егор Пархоменко е изиграл и 5 мача за националния отбор на страната си.

"Майсторът от Беларус", написа в типичния си и вече втръснал стил Найденов.

Цеката анонсира още привличането на грузинския национал Лаша Двали, както и германците Андре Хофман и Флориан Кребс. Очаква се те официално да станат част от Вивилонското стълпотворение в 1948 в следващите дни, както и Емил Ценов да бъде продаден на руския Оренбург.