С иатъл Саундърс спечели Купата на лигата на САЩ след победа с 3:0 над Интер Маями във финал, помрачен от меле на терена след последния съдийски сигнал.

Алекс Ролдан реализира от дузпа в края на второто полувреме и направи асистенции за другите два гола на Сиатъл на Де Розарио през първата част и на Пол Ротрок минута преди края.

Мачът беше помрачен от меле след последния съдийски сигнал, включващо множество играчи от двата отбора. Нападателят на Маями Луис Суарес беше един от

играчите в центъра на схватката, а видеокамери го заснеха както плюе по човек от щаба на Сиатъл след мача, докато мелето утихва.

Купата на лигата е турнир, провеждан съвместно от MLS и Liga MX, под егидата на КОНКАКАФ, като се очакват сериозни санкции за инцидентите.

Маями не успя да си осигури третия си голям трофей от пристигането на Лионел Меси през лятото на 2023 г. и втората си титла от Купата на лигата, след като спечелиха събитието през

2023 г. Меси игра цял мач срещу Сиатъл, но не бе на обичайно високото си ниво.

Двубоят се игра в Сиатъл пред публиката от 69 314 души на "Люмен Фийлд“ - рекорд за посещаемост на мачове от Купата на лигата и отбора на Сиатъл, пише БТА.