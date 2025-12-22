Н ападателят на Ливърпул Александър Исак е със счупен крак и ще отсъства няколко месеца.

Исак влезе като резерва за началото на второто полувреме в двубоя с Тотнъм и скоро след това откри резултата, но в момента, когато нанесе головия си удар, той получи контузия след шпагата, който направи в краката му Мики ван де Вен. Шведът напусна терена, подкрепян от двама от членовете на медицинския щаб, и бе заменен от Джереми Фримпонг.

Според "Ди Атлетик" тази контузия може да накара Ливърпул да привлече нов офанзивен футболист през януари, тъй като в момента и Мохамед Салах не е разположение заради участието си в турнира за Купата на африканските нации. Говори се, че мърсисайдци планират да привлекат Антоан Семеньо, който може да играе и по двете крила, но не би бил толкова полезен на върха на атаката. Юго Екитике ще се единственият чист централен нападател, с който ще разполага Арне Слот в отсъствието на Исак.