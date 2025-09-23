Л ивърпул се класира за четвъртия кръг на Карабао Къп след нов драматичен мач и успех 2:1 на "Анфийлд" срещу Саутхемптън. Мърсисайдци поведоха в резултата в 43-ата минута с дебютния гол на Александър Исак. Шей Чарлз изравни за "светците" в 76-ата минута, а поредно късно попадение донесе успеха на "червените". Голът бе дело на Юго Екитике, който обаче си изкара червен картон, след като получи второ официално предупреждение, защото свали фланелката си.
В друг мач по-рано Челси падаше от Линкълн с 0:1 като гост, но всеки пак обърна резултата до 2:1.
