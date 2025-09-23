Х ари Кейн може да напусне германския футболен клуб Байерн Мюнхен след края на настоящия сезон в Бундеслигата срещу 65 милиона евро, съобщава Sport Bild. Това е откупната клауза в договора на капитана на английския национален отбор. От Sport Bild уточняват, че 65-те милиона евро са едно от двете задължителни условия, които ще позволят на Кейн да премине в друг клуб. Второто е нападателят да уведоми ръководството за желанието си преди края на зимния трансферен прозорец в Европа.

Ако Кейн получи разрешение да напусне, Тотнъм най-вероятно ще бъде водещ кандидат да върне нападателя в редиците си. Той премина през школата на клуба, а в мъжкия футбол записа 435 мача, 280 гола и 63 асистенции за Спърс. Той премина в Байерн през 2023 и до момента има 98 за баварците. Кейн също така се е разписал осем пъти в четири мача през новия сезон.

Сред кандидатите за трансфер на Кейн се очаква да бъдат още Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Барселона и много други.

