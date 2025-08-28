С елекционерът на грузинския национален отбор по футбол Вили Саньол обяви група от 24 човека, на които ще разчита в първите две срещи от Световните квалификации. В група Е по пътя към Мондиал 2026 Грузия започва с две домакинства на стадион "Динамо Арена" в Тбилиси – най напред на 4-и септември приемат Турция, а на 7-и септември гостува и България. В състава от 24 футболисти има двама дебютанти, като това са Георги Абуашвили от Мец (Франция) и Нодар Ломинадзе от португалския Ещорил. 21-годишният Абуашвили доскоро беше младежки национал на страната и играе като ляво крило. Ломинадзе това лято се премести от Динамо (Тбилиси) в Португалия за 700 хиляди евро. Висок е 194 см и е много полезен при статичните положения.

Голямата звезда на грузинския футбол Хвича Кварацхелия води списъка на нападателите, очаквайки своите 42-и и 43-и мачове за страната. В списъка е и голмайсторът на тима Жорж Микаутадзе от френския Лион, както и вратарят на Ливърпул Георги Мамардашвили. От всичките 24 футболисти само двама играят в местното първенство. От традиционните национали на Грузия сега липсват Лаша Двали, Ника Квеквескири – в същата ситуация след периода си в Унгария, и Георги Чакветадзе от английския Уотфорд и Георги Квилитая от Арис (Лимасол, Кипър).

Лагерът на грузинците започва на 1-и септември, понеделник, когато наставникът Вили Саньол ще даде и своята пресконференция за медиите в страната. В групата е още и европейският шампион Испания, който на 4-и септември гостува в София, а на 7-и на Турция на стадиона в град Коня.

Състав на Грузия за мачовете с Турция (на 4-и септември от 19:00 часа) и с България (на 7-и септември от 16:00 часа):

Вратари: Георги Мамардашвили (Ливърпул, Англия), Лука Гугешашвили (ПАОК Солун, Гърция), Давид Кереселидзе (Дила Гори)

Защитници: Гурам Кашия (Слован Братислава, Словакия), Отар Какабадзе (Краковия, Полша), Лука Лочошвили (Нюрнберг, Германия), Иракли Азаров (Шахтьор Донецк, Украйна), Георги Гочолейшвили (Хамбургер ШФ, Германия), Саба Гогиличидзе (Удинезе, Италия), Саба Хвадагиани (Макаби Нетаня, Израел)

Полузащитници: Отар Китейшвили (Щурм Грац, Австрия), Зурико Давиташвили (Сент Етиен, Франция), Саба Лобжанидзе (Атланта Юнайтед, САЩ), Георги Цитаишвили (Мец, Франция), Анзор Меквабишвили (Университатя Крайова, Румъния), Георги Кочорашвили (Спортинг Лисабон, Португалия), Владимер Мамучашвили (Торпедо Кутаиси), Ника Гагнидзе (Колос Коваливка, Украйна), Георги Абуашвили (Мец, Франция), Нодар Ломинадзе (Ещорил, Португалия)

Нападатели: Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен, Франция), Жолж Микаутадзе (Лион, Франция), Буду Зивзивадзе (Хайденхайм, Германия), Георги Гулаишвили (ФК Сараево, Босна и Херцеговина).