Цената на футболните клубове е сложна материя, но все пак има методи за сравнително точни и обективни оценки. Причината е, че за основа може да се използват финансови отчети и проучвания от различни открити източници като „Футбол Бенчмарк“, „Форбс“, „Кинеърд“ и „Спортико“. Ето какво се получава, когато всички тези оценки се обединят.

Манчестър Юнайтед

4,2-4,6 милиарда паунда

Манчестър Юнайтед е единственият английски елитен клуб, чиито акции се търгуват на борсата. Поради тази причина той има точна актуална оценка. Една акция върви за около 12 паунда, а всички акции струват 2,05 милиарда паунда. Ако към тях се добавят различните дългови задължения, то цената по това перо на клуба става 2,7 милиарда. През февруари 2024 година Джим Ратклиф изкупи една четвърт от акции за по 26 паунда на бройка, което означава, че цената на клуба става реално около 4,3 милиарда. И всичко това е факт след напускането на Сър Алекс Фъргюсън преди повече от 10 години и липсата на сериозни успехи.

Манчестър Сити

4-4,4 милиарда

Шумните съседи от Манчестър Сити са на второ място в класацията въпреки огромните успехи на футболния терен. Все пак реалният финансов старт на „гражданите“ може да се търси през 2008 година, когато „Абу Даби Юнайтед Груп“ стана собственик на клуба за 200 милиона, а в момента той е оценяван на над 4 милиарда.

Разбира се, мнозина биха задали въпроса защо Сити не е първи в тази класация. Причината е, че поради някои финансови фактори е трудно да се направи точна оценка на клуба. Той сега е собственост на „Сити Футбол Груп“, а преди 6 години инвестиционната компания „Силвър Лейк“ придоби 10,4 процента от акциите за 388 милиона. Със сигурност сега цената на клуба е малко над 4 милиарда.

Ливърпул

3,9-4,3 милиарда

Групировката “FSG” купи Ливърпул през октомври 2010 година за 230 милиона, а сега стойността на клуба е 16-18 пъти по-висока. Когато бостънската групировка дойде на власт, Ливърпул бе на границата на фалита, но благодарение на мъдрите инвестиции и управление клубът бе стабилизиран. Доказателство за новата финансова мощ на Ливърпул бе лятната му активност на трансферния пазар, когато бяха купени играчи за над 400 милиона.

Арсенал

3,2-3,5 милиарда

От 2018 изцяло собственик на Арсенал е „KSE“, като тогава Стан Крьонке изкупи акциите на Алишер Усманов (30 процента) за 550 милиона паунда. Тогава клубът бе оценяван на 1,83 милиарда, но при „KSE“ тя вече е около 3,5 милиарда. Това е доказателство за доброто управление.

Все пак за Арсенал трябва да се отбележи, че точката оценка на клуба е невъзможна към този момент. Според едни оценки той все още не минал границата от 3 милиарда, а според други е около 3,5 милиарда, но сериозният финансов възход е факт.

Тотнъм

2,9-3,2 милиарда

Новият стадион на Тотнъм веднага изстреля клуба в нова финансова орбита, като той вдигна цената със стотици милиони. Може да се каже, че именно заради стадиона „шпорите“ са пред Челси в тази класация. По принцип Тотнъм си беше спечелил славата на чудесно управляван финансово клуб под ръководството на Даниел Леви, а през тази година най-накрая добави и трофей. В последните месеци се заговори за евентуалната продажба на Тотнъм, като се знае, че Леви е поставил цена от 3,75 милиарда. Той обаче бе свален от поста през септември от Джо Люис и семейството му, а продажбата не стои на дневен ред.

