Ф инландският милиардер Томас Зилякус е като малко дете в магазин за играчки - иска всичко. Той потвърди, че подготвя нова оферта за закупуване на Манчестър Юнайтед от семейство Глейзър. Бизнесменът, който вече беше част от надпреварата за придобиване на клуба през 2023 година, заяви пред Manchester Evening News, че възнамерява да проведе срещи с потенциални инвеститори с цел да формира консорциум за сделката. А пред миналата година той бе отправил и предложение да купи италианския Интер.

„Миналата седмица започнах да преглеждам всички възможности за инвестиция в Манчестър Юнайтед и изготвих базов план как да се свържа с определени страни, за да видя дали може да се направи нещо. Това е въпрос на обединяване на правилните хора с една цел – да върнем Манчестър Юнайтед там, където му е мястото, като най-добрия клуб в света,“ коментира Зилякус. Финландецът, който е дългогодишен привърженик на „червените дяволи“, заяви, че би бил готов да работи съвместно със сър Джим Ратклиф или други инвеститори, ако това е в интерес на клуба. „Нямам нищо против да работя с хора като Джим Ратклиф или други инвеститори. Аз не търся трофей, който да показвам. Целта ми е клубът, който подкрепям от 12-годишен, да стане отново най-добрият в света. Боли ме да виждам какво се случва сега – Манчестър Юнайтед е далеч под нивото, на което би трябвало да бъде, ако се управлява правилно,“ добави той.

Зилякус отправи критики и към настоящите собственици, обвинявайки Глейзърите, че използват клуба единствено с финансови цели. Според него те не се интересуват от дългосрочното развитие на отбора, а единствено от печалбите. Финландецът разкри и план за ангажиране на феновете по света, който може да донесе допълнителни приходи и да помогне на клуба да финансира нужните инвестиции за възстановяване на статута му на водещ европейски клуб.

Зилякус подчерта, че при предишната му оферта през 2023 г. е станало ясно, че Глейзърите са се опитвали да противопоставят него, Ратклиф и шейх Джасим един срещу друг, за да повишат цената. По думите му това е било „безумие“, тъй като средствата е трябвало да бъдат насочени към развитието на клуба, а не за допълнително обогатяване на собствениците.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX