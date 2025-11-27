Е дин от лидерите на Байерн Мюнхен Йозуа Кимих даде интересно мнение след поражението на баварците от Арсенал с 1:3 в двубой от груповата фаза на Шампионската лига.

"Арсенал разчита на статични положения. Те обичат да играят с дълги топки. Това е съвсем различен футбол от този на ПСЖ. Тогава повече прилича на футболен мач. Срещу Арсенал нямаше много футбол. Не смятам, че те са най-добрият отбор, ПСЖ е по-труден за побеждаване", заяви Кимих.

Арсенал продължава с почти перфектното си представяне от началото на сезона, като има само една загуба във всички турнири и е лидер, както във Висшата лига, така и в Шампионската лига.

