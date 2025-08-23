О лимпик Марсилия победи новака във френския елит ФК Париж с 5:2 в зрелищен мач от Лига 1.

Два гола за успеха на домакините вкара завърналият се нападател Пиер-Емерик Обамеянг, който на 36-годишна възраст вече достигна 301 гола и асистенции в кариерата си в петте най-големи европейски лиги (238 гола и 63 асистенции): Серия А, Висшата лига, Бундеслигата, Лига 1 и Ла Лига.

Според „Опта“ повече от него имат само Роберт Левандовски с 453, Хари Кейн с 337 и Мохамед Салах с 329.

Англичанинът Мейсън Грийнууд откри резултата за южняците от дузпа, а в края на мача пропусна втори наказателен удар.

Обамеянг направи 2:0 в 28-ата мин., а в 73-ата вкара за 3:2 да домакините.

В 81-ата мин. датският халф Пиер-Емил Хьойберг успокои марсилци с гола си за 4:2, а в добавеното време на срещата крайното 5:2 оформи защитникът Робинио Ваз.

За парижани попаденията бяха дело на Илан Кебал (1:2 в 28-ата мин.) и Моузес Симон (2:2 в 58-ата мин.), като те успяха да изравнят временно резултата - 2:2, след като изоставаха с 0:2.

Този успех на Олимпик Марсилия дойде в трудна седмица за отбора след загубата на старта от Рен с 0:1, а от тима бяха отстранени Адриен Рабио и Джонатан Роу, които се сбили зверски след загубата на старта. Аут с контузии са също Медина, Кондогбия, Амин Арит и Пайшао.

Франция, Лига 1, втори кръг, събота:

Олимпик Марсилия - ФК Париж 5:2

по-късно днес: Ница – Оксер, Лион – Метц;

в неделя: Лориен – Рен, Тулуза – Брест, Страсбург – Нант, Льо Авър – Ланс, Лил – Монако;

от петък:

Пари Сен-Жермен - Анже 1:0

Източник: БТА