О т „Тутоспорт” официално обявиха финалния списък от 25-имата претенденти за тазгодишното издание на престижната награда Golden Boy („Златното момче”), която се връчва на най-добрия футболист в Европа до 21 години.

В окончателната селекция за трофея на емблематичния италиански вестник което го прави почти еквивалентен на „Златната топка” на списание „Франс Футбол”, бяха включени 20-имата най-добри млади играчи според специалния алгоритъм на изданието и Football Benchmark, както и петима футболисти, възползвали се от възможността за “уайлд кард”, а именно Франческо Пио Еспозито (Интер), Джовани Леони (Ливърпул), Джоб Белингам (Борусия Дортмунд), Родриго Мора (Порто) и Александър Станкович (Брюж). Според статистическите данни пък в списъка влизат таланти като Дезире Дуе, Уарен Заир-Емери и Сени Маюлу (Пари Сен Жермен), Арда Гюлер, Дийн Хаусен и Франко Мастантуоно (Реал Мадрид), Пау Кубарси (Барселона), Кенан Йълдъз (Ювентус), Итън Нуанери и Майлс Люис-Скели (Арсенал), Лени Йоро (Манчестър Юнайтед) и Естевао (Челси).

За Golden Boy 2025 обаче няма да се бори миналогодишният носител на приза Ламин Ямал. Звездата на Барселона е на 18 години, но завърши втори в класацията за “Златната топка”, според правилата на анкетата на италианския вестник един футболист не може да спечели наградата повече от веднъж. През годините с отличието триумфираха Уейн Рууни, Лионел Меси, Серхио Агуеро, Пол Погба, Килиан Мбапе, Ерлинг Халанд и Джуд Белингам.