А нглийският футболен отбор от Чемпиъншип Шефилд Уензди е подал молба за обявяване в несъстоятелност на фона на нарастващите финансови проблеми в един от най-старите оцелели футболни клубове, стана ясно от съдебно заявление, съобщава агенция Ройтерс.

През юни Английската футболна лига (EFL) обвини тима в множество нарушения на разпоредбите, след като не е изплащал заплатите на играчите навреме. "Кукумявките" вече е бил под регистрационно ембарго през последните два сезона, след като му бяха отнети шест точки от сезон 2020-2021 за нарушаване на правилата за приходи и устойчивост.

След като завършиха на 12-о място миналия сезон, Уензди е на дъното на класирането този сезон с 6 точки и само една победа в 11 мача. EFL също така обвини собственика на отбора Дежфон Чансири, че е нарушил правилата на EFL от страна на клуба, въпреки ангажимента му да финансира тима.

Тайландският бизнесмен Чансири, който пое Уензди през 2015 година, призна обвиненията по това време и се извини на всички, свързани със състава.

