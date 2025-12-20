​ Финалният реванш за купата на Колумбия между Индепендиенте Меделин и Атлетико Насионал Меделин завърши с ужасяващ хаос. Атлетико Насионал спечели с 1:0 и грабна трофея, а след мача стадион „Атанасио Хирардот“ се превърна в арена на грозни сцени и ниски страсти и брутална агресия.

59 души са били ранени в сблъсъците, които избухнаха както на трибуните, така и при опитите за нахлуване на терена. Сред пострадалите са седем полицейски служители, които са се опитали да спрат тълпата да достигне до футболистите. Началникът на местната полиция Уилям Кастано потвърди, че се е наложило „постепенно използване на сила“ и намеса на специализираните части за борба с безредиците, за да се предотврати още по-голяма трагедия.

По време на проверките и последвалите арести, органите на реда са иззели цял арсенал от забранени предмети – хладни оръжия, сигнални ракети и мощни пиротехнически средства, които са били внесени въпреки мерките за сигурност.

„По-голямата част от хората бяха там, за да гледат футбол. Но една група дойде с намерението да създават насилие. Всеки, който е отишъл на стадиона, за да атакува, разрушава или всява страх, ще бъде подведен под отговорност“ коментира кметът на Меделин Федерико Гутиерес.

А според изследване на университета в Богота на всеки 20 дни по трибуните в Колумбия загива по един фен. В периода 2008-2024 жертвите са 250 души.

