Л eo Меси изненада Барселона, като внезапно се появи през нощта на „Камп Ноу“, влезе на реновирания стадион и го документира в социалните си мрежи.

Оттогава легендарният футболист на Барселона успя да даде и интервю и да каже колко много му липсва каталунският отбор, но изглежда, че изненадващото посещение, без никакво уведомление до ръководителите на "блаугранас“, е показателно за разклатените отношения с Жоан Лапорта, спомен от известната тъжна раздяла.

Президентът на Барселона Жоан Лапорт даде интервю пред радио “Каталуня” и в началото на разговора се обърна към изненадващото посещение на Меси: „Не знаех, че ще дойде, но “Камп Ноу” е неговият дом. Когато ми казаха как се е случило, ми се стори като приятен спонтанен акт - той приключи с вечеря и искаше да дойде с приятели.“ „Би било справедливо Меси да получи най-красивата почит в света. Когато работата приключи, ще има място за 105 000 фенове, така че ще се радваме да му отдадем почитта, която заслужава. Искаме да му отдадем почитта, която заслужава.“

Меси беше принуден да напусне поради тежките финансови проблеми на Барса, напомнящи за ерата на Хосеп Мария Бартомеу, но в крайна сметка напускането се случи, след като Лапорта се завърна в клуба.

„Не се получи така, както искахме“, каза президентът на Барса, „Нещата се случиха така, както се случиха. Ако признанието може да поправи част от това, което не беше направено, това би било добре.“

Лапорта беше попитан и за възможността Меси да се завърне под наем и остана предпазлив: „Сега не е моментът да се говорят спекулации.“