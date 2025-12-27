Д жон Тери може да получи първата си работа като мениджър в английския футбол. Легендата на Челси е фаворит за треньорския пост в Оксфорд Юнайтед, където играе българският национал Филип Кръстев.

Бившият защитник, който беше и капитан на националния отбор на Англия, в момента работи в академията на Челси. Преди това Тери беше помощник на Дийн Смит в Астън Вила и Лестър.

Тери неведнъж е казвал, че иска да бъде мениджър, но за момента не е имал оферти. Оксфорд не за първи път набелязва бившия футболист за мениджърския си пост. Според „Сън“ клубът е преговарял с Тери през ноември 2023, когато пак си търсеше мениджър, но тогава избра Дес Бъкингам.

Оксфорд Юнайтед уволни последния си мениджър Гари Роует след серия от слаби резултати, като тимът е само с 1 победа в последните си 10 мача. Тимът ще се бори за оцеляване в Чемпиъншип. В момента тимът е точно над чертата – на 21-о място с 22 точки, с колкото е и 22-ият Портмсут.

Наскоро Тери заяви, че е шокиран, че никой не му е предложил треньорска работа в тим от някоя от дивизиите.

„Когато отидох във Вила, натрупах страхотен опит под ръководството на Дийн Смит, стигнахме до промоция. Бях помощник във Висшата лига, а с опита, който имам като футболист и като капитан на Челси и Англия, си мислех, че ще е достатъчно, за да получа работа. Не казвам във Висшата лига или Чемпиъншип, но поне в Лига 1. Няма такова нещо. Проведох няколко интервюта, казаха, че нямам никакъв опит. А като гледам някои хора, които водят отбори в момента – наистина е странно. Разочарован ли съм? Да, защото имам много добри качества да бъда истински добър треньор и мениджър, но за съжаление, това не се случва“, каза Тери преди няколко месеца.