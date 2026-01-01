И зненадващо Лионел Меси не получи наградата „Крал на Америка за 2025“, а призът отиде при уругвайския халф на Фламенго - Джорджиан де Араскаета. Анкетата за най-добрия футболист в американските лиги се организира от El País и в гласуването участваха .264 журналисти от 16 държави. Де Араскаета получи 62,8% от гласовете и изпревари нападателя на Интер Маями Лионел Меси (14,8%) и нападателя на Расинг Авелянеда Адриан Мартинес (5%).

Де Араскаета спечели четири титли с Фламенго този сезон - бразилското първенство, Купа Либертадорес, Суперкупата на Бразилия и шампионата на щата Рио де Жанейро. Уругвайският халф бе обявен за най-добър играч, голмайстор и асистент в бразилската лига и Копа Либертадорес. Меси за втори път не успява да спечели тази награда. Миналата година тя бе присъдена на Луис Енрике Андре, който сега е в Зенит Санкт Петербург, но тогава играеше за Ботафого.

Наградата „Крал на Америка“ се връчва от вестник El País от 1986 г. Оттогава най-изявеният играч е аржентинецът Карлос Тевес, който я е печелил три пъти. Колумбиецът Карлос Валдерама, аржентинецът Хуан Себастиан Верон и бразилецът Неймар я печелят по два пъти.

