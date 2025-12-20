Л ивърпул победи с 2:1 Тотнъм като гост в мач от 17-ия кръг на Висшата лига. „Червените“ стигнаха до успеха с два гола след почивката. Тотнъм игра с човек по-малко още от 31-ата минута след червен картон на Шави Симонс. В края на мача "шпорите" останаха с 9 души след втори жълт картон на Кристиан Ромеро.

През първото полувреме и двата тима трудно създаваха положения. Върджил ван Дайк опита удар за Ливърпул с глава, но не затрудни вратаря Гулиелмо Викарио. На другата врата Рандал Коло Муани също пробва изстрел с глава, но Алисон спаси с лекота.

В 31-ата минута Тотнъм остана с 10 души. Шави Симонс беше изгонен заради грубо влизане срещу Ван Дайк след преглед от ВАР. Флориан Вирц пропусна шанс за гостите малко по-късно.

Ливърпул поведе в 56-ата минута. Влезлият като резерва на почивката Александър Исак се разписа след подаване на Вирц. Шведът обаче получи контузия и бе сменен. Рандал Коло Муани удари греда за Тотнъм малко след това.

В 66-ата минута Ливърпул стигна до втори гол. Юго Екитике вкара с глава след центриране на Жереми Фримпонг.

В 83-ата минута Тотнъм върна един гол. Ричарлисон беше точен след разбъркване в наказателното поле. Малко след това домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Къртис Джоунс в наказателното поле, но сигнал не последва.

Тотнъм остана с 9 души в 93-ата минута след втори жълт картон на Кристиан Ромеро.

Ливърпул е на пето място с 29 точки, с колкото е и четвъртият Челси. Тотнъм е 13-и с 22.