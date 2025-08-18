П разненствата от първия гол на Нотингам Форест в английското първенство по футбол завършиха с шест шева на главата на треньора на вратарите Руи Барбоса, пише агенция Ройтерс.

В неделя Форест надигра с 3:1 Брентфорд, а Крис Ууд, който се отчете с 2 гола, даде преднина на домакините още в петата минута след центриране от ъглов удар.

Хората на пейката наскачаха от радост, а снажният Барбоса (висок 1,90 м) не прецени добре дистанцията от козирката на скамейката и си шибна зверски главата.

Той получи медицинска помощ още на стадиона.

"Ударът е бил доста неприятен, защото сега е с шест шева. Дори беше зашеметен", заяви мениджърът Нуно Ешпирито Санто на пресконференция след мача.

Форест спечели в първия кръг на Висшата лига за първи път от 1996, когато надви Ковънтри.

Източник: БТА