П ета победа от началото на сезона в Първа лига записа Лудогорец. Серийният роден шампион надви с 2:1 Ботев Пловдив на своя „Хювефарма Арена” и отново се върна на върха в класирането, където вчера бе Локо Пловдив, а по-рано днес лидерския караул смени Левски.

„Орлите” откриха в 22-рата минута чрез шведа с косовска кръв Едвин Куртулуш, за когото това бе втори гол във втори пореден мач във всички турнири след като бе точен за 4:1 над северномакедонския Шкендия във втория плейоф за влизане в Лига Европа преди 3 дни.

Националът Николай Минков изравни за Ботев в 43-тата, но вездесъщият жокер на домакините Ивайло Чочев отново им гарантира успеха с 4-тото си попадение за кампанията.

В същото време съперниците на Лудогорец в ЛЕ записаха разнопосочни резултати.

Равенства направиха шотландският Рейнджърс (0:0 със Селтик), испанският Селта (1:1 с Виляреал) и шведският Малмьо (1:1 с Дегерфорш).

Загуби пък опуснаха френският Ница (1:3 от Льо Авър) и испанският Бетис (1:2 от Атлетик Билбао).

С победа обаче се отчете гръцкият ПАОК, в чиито редици цял мач игра бившата звезда на Лудогорец Кирил Десподов, който получи най-висока оценка от всички играчи на 8-те съперника – 7,00, за 1:0 над Атромитос на старта на комшийската Суперлига.

Кошмарният за разградската мултиселекция унгарски Ференцварош постигна най-категоричния успех – 3:0 над Дебрецен.