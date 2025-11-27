Тази вечер в 19:45 часа в Разград Лудогорец приема един от солидните испански тимове – Селта. Феновете на отбора чакат с нетърпение този мач, тъй като това ще бъде дебют пред домашна публика за новия треньор на „орлите“ Пер-Матиас Хьогмо. Той вече води отбора в един двубой – победата над Септември Сф с 2:0, но тогава беше на едва една тренировка. Сега всичко е различно. Норвежецът постепенно свиква с футболистите, вече проведе няколко тренировки с тях, а препятствието Селта е много сериозно. Тимът от Виго e четвърти в класирането на Лига Европа с 3 победи и една загуба от 4 мача, докато в испанската Ла Лига заема 12-ото място. От своя страна Лудогорец е 30-и в основната фаза на Лига Европа, а в първенството е на 4-ото място. Треньор на Селта е тактическият гений Клаудио Хиралдес, който е едва на 37 години. Така, че сблъсъкът на треньорите днес ще предложи внушителна разлика от 28 години.

