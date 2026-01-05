М анчестър Юнайтед уволни старши треньора Рубен Аморим. Португалецът си тръгва след 14 месеца в клуба, в които така и не направи серия от добри резултати. Единственият успех на Аморим бе достигането до финала на Лига Европа, загубен от Тотнъм.

Бившият футболист на тима Дарън Флечър ще води Юнайтед в мача срещу Бърнли в сряда.

Аморим намекна още в петък, че отношенията му с ръководството са обтегнати и каза, че няма да бъде подкрепен напълно на трансферния пазар. След равенството с Лийдс той отново захапа ръководството и заяви, че иска да бъде мениджър, а „не треньор“ .

От Юнайтед обявиха, че Аморим „освобождава ролята на старши треньор“.

„Тъй като Манчестър Юнайтед е шести във Висшата лига, ръководството на клуба неохотно взе решение, че е подходящият момент за промяна. Това ще даде на отбора най-добрата възможност за най-високото възможно класиране във Висшата лига. Клубът би искал да благодари на Рубен за приноса му към клуба и му желае всичко най-добро в бъдеще”, обявиха от клуба.