М ениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим определи като влакче на ужасите първата си година в клуба. Португалецът бе назначен на 1 ноември миналата година и оттогава непрестанно е подложен на натиска от страна на медии и фенове. В момента обаче Аморим диша по-спокойно, след като отборът му за пръв път спечели три поредни мача във Висшата лига под негово ръководство, а един от тях бе и победа на срещу Ливърпул на "Анфийлд", което не се бе случвало от 2016 година насам.

"Последната година беше едно голямо пътуване. Беше ми много трудно. Имаше хубави моменти, имаше и лоши. Но аз научих много и това е много важно", каза специалистът на пресконференция преди гостуването на Нотингам Форест в събота от десетия кръг на английския шампионат. "Научих, че дори и в най-трудните си моменти мога да отстоявам принципите си и това е добре всички да го разберат.. За мен е голяма чест да бъда на "Олд Трафорд" и искам това да остане така още много години", каза още той.

Аморим бе попитан и за мнението на настоящия мениджър на Форест Шон Дайш. Англичанинът е един от критиците на португалеца и през пролетта тази година каза, че ще спечели много повече точки от него, ако смени схемата си от 3-4-3 на 4-4-2.

"Винаги съм казвал, че аз имам стил на игра и че налагането му ще отнеме време, но след това нещата ще се получат. Не знам дали бихме се справяли по-добре с 4-4-2, но аз мога да гледам на Шон Дайш като на мениджър и като на анализатор. Когато си анализатор, трябва да казваш силни думи, иначе никой няма да те слуша и гледа. Но аз разбирам, че това е различна работа от мениджърската. Шон Дайш е умен мениджър и той знае как се играе тази игра. Той е наясно, че едно е да виждаш как стоят нещата и да ги коментираш, съвсем друго е да ръководиш целия процес", каза още португалецът.

Мениджърът на Мачестър Юнайтед добави, че не знае дали централният бранител Хари Магуайър ще бъде готов за двубоя. Лисандро Мартинес, който поднови пълноценни тренировки в последните дни, няма да участва в срещата, тъй като му липсва практика след деветмесечно лечение на травма в коляното.

