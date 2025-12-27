М анчестър Сити победи с 2:1 Нотингам Форест като гост в мач от 18-ия кръг на Висшата лига. „Гражданите“ не изиграха особено добър двубой, но все пак стигнаха до победата. Това е шести пореден успех за тима в първенството и осми във всички турнири.

Домакините имаха шанс в първите минути. Калъм Хъдсън-Одой центрира, но Морган Гибс-Уайт се размина с топката. Николас Домингес опита удар малко по-късно, но не уцели вратата. В последните минути на първото полувреме Раян Шерки и Фил Фодън пробваха изстрели, но бяха блокирани.

Сити поведе още в началото на второто полувреме. Шерки изведе Тижани Райндерс, който бе точен с добър удар. Малко след това Шерки отправи опасен удар, но вратарят на Нотингам Джон Виктор отклони топката в гредата.

В 54-ата минута Нотингам изравни. Игор Жезус подаде към Омари Хътчинсън, който бе точен за 1:1. В 66-ата минута Нотингам бе близо до втори гол. Неко Уилямс стреля, вратарят Джанлуиджи Донарума спаси, а при добавката Николо Савона не уцели вратата. Фил Фодън пък пропиля страхотна възможност за гостите.

В 83-ата минута Манчестър Сити стигна до втори гол. Йошко Гвардиол отклони топката с глава след центриране от корнер и подаде към Шерки, който се разписа с плътен удар от границата на наказателното поле.

Манчестър Сити e начело в класирането с 40 точки, с точка повече от Арсенал, който от 17.00 ч. посреща Брайтън. Нотингам е на 17-о място с 18 точки.