М анчестър Сити победи с 3:0 Уест Хем в мач от 17-ия кръг на Висшата лига. Това е пети пореден успех за „гражданите“ в първенството и общо седми във всички турнири. С победата Сити излезе начело в класирането преди гостуването на Арсенал срещу Евертън по-късно днес.

Сити поведе още в 5-ата минута. Ерлинг Холанд стреля, Алфонс Ареола спаси първия му удар, но при добавката нападателят не сбърка. Холанд пропусна добър шанс малко след това. Сити натискаше, а Тиджани Райндерс бе близо до гол, но Ареола се намеси. В 38-ата минута домакините стигнаха до втори гол. Райндерс се разписа с удар отблизо.

В началото на второто полувреме вратарят на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума спаси тима си на два пъти след удари на Крисенсио Съмървил и Фреди Потс. Лукас Пакета пък не уцели вратата. Джаред Боуен пък пропусна на празна врата малко след това. В 69-ата минута Манчестър Сити стигна до трети гол. Ерлинг Холанд отбеляза второто си попадение в мача. Малко преди края на мача Ареола спаси удар и на Савиньо.

Манчестър Сити е начело в класирането с 37 точки, с точка повече от Арсенал. Уест Хем е на 18-о място с 13.

Останалите резултати: Уулвърхемтпън - Брентфорд 0:2, Борнемут - Бърнли 1:1, Брайтън - Съндърланд 0:0