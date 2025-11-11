Л ео Меси без да иска направи фотобомбата на годината. Пред "Камп Ноу" двама души снимаха любовно видео. Влюбените демонстрираха своите чувства в близост до стадиона на Барселона, който продължава да е в реконструкция. И докато момичето Жизел показваше големия букет, подарен ѝ от любимия, и го прегръщаше чувствено, зад тях се появи... Лео Меси! Аржентинецът премина бързо с охрана, а двойката беше остана в шок!

Меси се появи преди дни в Барселона, като бившият му клуб, за който той игра 17 години (2004 - 2021), с удоволствие отвори вратите на "Камп Ноу" за него. Иначе появата на аржентинеца в града е изненада, тъй като той играе от 2023 г. за Интер Маями и наскоро поднови договора си с клуба от САЩ.

"Видяхме, че бърза много, затова не го спряхме", обясни героинята в случката. Нил пък качи видеото в "Тик Ток" с обяснение: "Любовта ни е благословена от Лионел Меси".

Видеото бързо се превърна в истински хит в социалните мрежи.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX