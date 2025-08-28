Н ападателят на Аржентина и Интер Маями Лионел Меси говори за отношението, което възнамерява да има към квалификационния мач за Световното първенство през 2026 г. срещу Венецуела, който може да е последният му пред родна публика в квалификациите за Световното първенство.

„Това ще бъде много специален мач за мен, защото е последният домакински квалификационен мач. Не знам дали ще има още приятелски мачове, но това е специален мач, затова семейството ми ще бъде с мен на този ден. Не знам какво ще се случи след това, но това е отношението, което ще заемем към мача“, цитира Меси Albiceleste Talk.

Мачът между Аржентина и Венецуела в Буенос Айрес ще се проведе на 5 септември. Меси играе за националния отбор на Аржентина от 2005 г. 38-годишният нападател има 112 гола в 193 мача за „гаучосите“.

