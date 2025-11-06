Т урският футбол може да бъде разтърсен от грандиозна новина. Шампионът Галатасарай проучва как да привлече не кой да е, а самия Лионел Меси за кратък период през зимата, докато сезонът в МЛС е в пауза. Според изданието FotoMac истанбулският гранд проучва вариант световният шампион да пристигне под наем за около четири месеца.

Причината е, че сезонът в МЛС приключва в началото на декември и ще стартира отново чак през месец март догодина. През този период Меси иска да остане в игрови ритъм, за да поддържа оптимална форма преди Мондиала през следващото лято. Отдавна е известно, че аржентинецът не желае да прекъсва състезателния цикъл и търси възможност да играе на високо ниво през зимата.

Наскоро Абдула Хамад, който е едно от влиятелните лице в саудитския футбол и ръководител на академията „Махд“, разкри, че представители на Меси са сондирали възможността той да бъде отдаден под наем в клуб от Саудитска Арабия. Идеята обаче е била отхвърлена от спортното министерство на страната. Така погледите се насочват към нов потенциален вариант, а именно Галатасарай.

Меси наскоро удължи договора си с Интер Маями за още три сезона и по непотвърдена информация получава около 20 милиона долара на година. Турският клуб е готов да покрие пълната му заплата за времето на евентуалния престой. Финансовите възможности на „жълто-червените“ не са за подценяване, след като през лятото тимът привлече Виктор Осимен за рекордна сума за турския футбол, а заплатата на нападателя е около 15 милиона евро годишно. Освен това в състава на „джим бом“ вече личат имена като Лирой Сане и Илкай Гюндоган.

Ако трансферът на Меси в Галатасарай стане реалност, макар и за кратък период, това би било едно от най-грандиозните събития в историята на турския футбол. Той ще играе в Истанбул, който се намира на едва 270 км от Свиленград.