М ениджърът Микел Артета настоя, че е време Арсенал да прекъсне "новогодишното си нещастие", като спечели първа титла във Висшата лига от повече от две десетилетия. Арсенал има преднина от четири точки пред Манчестър Сити след убедителната победа с 4:1 срещу Астън Вила, докато отборът на Пеп Гуардиола завърши 0:0 в Съндърланд.

Въпреки това, в предишните пет случая през последните 23 години, когато Арсенал е завършвал календарната година на върха на таблицата, тимът не е успявал да спечели титлата. Последният случай беше преди три сезона, когато играчите на Артета завършиха кампанията на пет точки зад Сити.

Арсенал, който за последно взе титлата в Англия през 2004-а, също завършваше втори в последните три кампании. Говорейки преди мача на отбора срещу Борнемут в събота, Артета настоя, че не е запознат с мрачната статистика, но добави: „Нека я прекъснем“.

„Това е, което играчите искат всеки ден, когато са с нас, тренират и се борят във всеки мач. Вижда се желанието им. Вижда се енергията, която влагат, и колко много искат титлата. Остават още пет месеца. Нека живеем ден след ден, да се наслаждаваме на процеса на това да бъдем там, където сме, и да се стремим към титлата“, заяви треньорът, цитиран от ДПА.

Арсенал имаше доста проблеми с контузии този сезон, а миналия месец Артета заяви, че отборът му е в режим на оцеляване. Испанецът вече разполага в състава със защитник Габриел и нападателите Габриел Жезус и Кай Хаверц, но може да остане без Деклан Райс за пътуването до южното крайбрежие. Райс пропусна мач от първенството за първи път този сезон, срещу Астън Вила заради проблем с коляното, който получи, докато играеше като десен защитник срещу Брайтън на 27 декември. Райс се контузи през първото полувреме, но изигра цялата среща.

На въпрос дали коляното на Райс вече е по-малко подуто Артета отговори: „Все още не, но имаме още една тренировка днес. Да видим как ще се справи и как ще се чувства коляното му, но мачът срещу Вила беше твърде рано за него. Получаваш удар и по време на мача си способен с адреналин и защото си със затоплено тяло, да го издържиш. Но след това тялото реагира и вероятно реагира повече, отколкото очаквахме.“

Арсенал похарчи 250 милиона британски паунда за осем летни попълнения. Артета обаче вече заяви, че клубът ще търси активно нови играчи този месец. „Отворени сме за всяка опция. Очевидно е, че ако можем да намерим решение, което е краткосрочно, средносрочно или дългосрочно, то винаги е много по-добро, защото ви дава стабилност и не е нужно да започвате процес с нов играч. Но нека видим какво ще се случи през следващите няколко седмици и ще се опитаме да вземем правилното решение“, завърши мениджърът.

