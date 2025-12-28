М илан завърши по шампионски 2025 година. “Росонерите” спечелиха категорично с 3:0 домакинството си на Верона на “Сан Сиро” от седемнадесетия кръг на италианското първенство. По този начин футболистите на Масимилиано Алегри поставиха своя градски съперник Интер под много голямо напрежение преди визитата на Аталанта.

Милан поведе с 1:0 в добавеното време на първата част. След центриране от корнер в наказателното поле на Верона, Адриен Рабио с глава продължи към Кристиан Пулишич, който беше на точното място и отблизо само отклони топката във вратата на Лоренцо Монтипо.

В началото на второто полувреме съдията Майкъл Фабри свири дузпа за Милан, след като Виктор Нелсон използва ръцете си и свали на земята Кристофър Нкунку в наказателното поле на гостите. Кристофър Нкунку реализира дузпата в 48-ата минута, като вкара топката в десния ъгъл, докато вратарят Лоренцо Монтипо се хвърли вляво. По този начин французинът реализира своето първо попадение с екипа на “росонерите” в Серия А.

Нкунку много бързо стигна до своя втори гол в италианското първенство за Милан. В 53-ата минута Лука Модрич стреля от границата на наказателното поле, Монтипо докосна топката, която след това се отби в десния страничен стълб на вратата му. Нкунку бе най-съобразителен и стигна първи до топката, която отблизо вкара в опразнената врата.

По този начин Милан излезе поне временно на първо място в Серия А с 35 точки, докато Верона остава в зоната на изпадащите на осемнадесета позиция с едва 12 точки.