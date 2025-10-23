А вторът на гола, донесъл първата титла на Лудогорец - Мирослав Иванов-Деко, разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща на тима с Йънг Бойс в Швейцария. Той посочи кой е големият проблем на разградчани от началото на сезона. „Очаквам да стане един интересен двубой в Швейцария. Надявам се Лудогорец да покаже достойна игра и дай Боже да вземе трите точки в тази среща. Лудогорец не се намира в особено добро състояние и това всеки го вижда. Резултатите дори не са толкова голям проблем. Играта е по-големият проблем, защото тя определено не впечатлява. Това е истината. Играят бавно и липсва креативност. Няма я идеята и фантазията в играта на разградчани и затова липсват и нужните резултати. Не се представят на нивото, което трябва. Най-вече в шампионата. Сега излизат срещу Йънг Бойс и в този двубой всичко може да се случи. Ще им стискам палци и дано да вземат успех. Няма да е лесно. Аз от Лудогорец съм видял само хубаво и им желая успех. Ето, че в Швеция успяха да спечелят като гост на Малмьо. Дано и сега да ни зарадват. Смея да твърдя, че в Лудогорец има класа и вярвам, че играчите ще разкрият своя потенциал в този мач“, заяви Иванов.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ