Н ападателят на Левски - Мустафа Сангаре, се отличи с асистенция при победата на Мали с 3:0 над Коморските острови в световна футболна квалификация в зона Африка.

Сангаре започна като титуляр, а в 28-ата минута получи подаване в дясно около ъгъла на малкото наказателно поле, гардира добре топката, обърна се и с отличен пас по тревата от крайната линия намери непокрития Доржелес Нене, който откри резултата с удар от 5-6 метра, за даде тон за успеха на тима в седмия кръг на група I на континенталните пресявки. Таранът на "сините" беше заменен в 64-ата минута от Ласин Синайоко.

Мали се изкачи на третото място във временното класиране с 12 точки, като изостава на 4 зад лидера Гана и на 1 зад Мадагаскар.

