Т реньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов говори пред медиите след победата с 2:0 над Самсунспор. Той заяви, че целта му е отборът да играе в Европа и иска да я постигне. „Мисля, че това беше много ценна и добра победа за нас. Искам да поздравя цялата общност на Гьозтепе, играчите, отбора, клуба и нашите фенове. Заслужихме победата", започна Мъри.

Той коментира и кадровите проблеми, които е имал за мача. Аут заради наказание беше Жандерсон, а с националните си отбори за Купата на африканските нации са Новатус Мироши и Жуниор Олайтан. Отделно доскоро контузии лекуваха Ибрахим Сабра, Фуркан Байър и Исмаил Кьойбашъ и не бяха на 100% готови за срещата. "Това беше почти титулярният състав, който можехме да изкараме. Имахме много контузени и наказани играчи. Въпреки всички тези трудности обаче, мисля, че заслужихме тази победа. Затова съм наистина много щастлив. Можем да кажем, че е време играчите да си починат малко".

Стоилов сподели, че героят за успеха в неделя вечера Арда Окан Куртулан, който вкара и двата гола, трябва да работи още, за да се подобри. „Арда е млад играч, определено трябва да е здраво стъпил на земята. Да играем в Европа е една от целите ми и искам да я постигна с клуба. Нашите фенове, играчи и клубът като цяло вярваха в тази цел и сега всички заедно я преследваме. Ще се борим до края и ще видим какво ще се случи в края на сезона. Мога да ви обещая следното: моите играчи ще направят всичко, за да я постигнат. Нашите фенове ни оказват невероятна подкрепа. Продължаваме тази борба до края с тях. Миналата година всъщност си поставихме подобна цел, която не изглеждаше много реалистична. Миналата година се борихме за нея. И ще продължим тази борба до края на този сезон. Сега, разбира се, предстои трансферният период. Трябва да увеличим конкуренцията в отбора през този трансферен период. Както казах, мога да ви обещая, че ще се борим до края. Защото вярвам, че този отбор има много по-висок потенциал", заяви Стоилов.

Българският специалист добави, че приоритет в селекцията е привличането на нападател. Той каза, че ръководството има някои играчи в дневния си ред и че контактите с клубовете на тези играчи продължават. Мъри добави, че някои футболисти може да напуснат или да бъдат дадени под наем, след като в отбора бъдат привлечени правилните футболисти.

Гьозтепе завърши първия полусезон на четвърто място във временното класиране на Суперлигата с 32 точки. Тази позиция дава право на участие в Лига на конференциите. В турския шампионат предстои пауза, като мачовете ще бъдат подновени в средата на януари.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX