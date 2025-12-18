В ерен на традицията, спортното издание, от което се информират три поколения читатели, ще излезе със специално приложение Купата на Африканските нации 2025 г.

Това е 35-тото издание на континенталния турнир организиран на всеки две години от Африканската футболна конфедерация (КАФ).

Мароко е домакин на турнира за втори път, след 1998 г. в 6 града, на девет стадиона. Купата започва тази неделя 21 декември 2025 г. и завършва на 18 януари 2026 г.

На 8 пълноцветни страници, всеки фен ще може да се запознае с 24 – те отбора участници, звездите на тимовете, щабовете и интересна статистика.

И още ... историята на турнира, стадионите домакини, последни новини преди битките, анализи и всичко важно с богат снимков материал. Отделена е и специална страница на програмата на първенството, с мачовете по дни и часове.

Разбира се не сме забравили и снимка изненада на отбор за „ Вашия албум“. Тази събота, 20 декември вестник с приложение, само за 1.50 лв. / 0.77 €.

Изданието може да бъде закупено от местата за продажба на преса в цялата страна, във веригите бензиностанции, част от обектите на „Български пощи“, големите вериги хранителни магазини, както и в квартални магазини