Г олмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд предизвика вниманието на своите последователи в социалните мрежи с любопитна публикация от лагера си с националния отбор на Норвегия. Нападателят качи две снимки, на които се вижда как под долната си устна той има рана, зашита с шевове.

Самият Холанд обясни, че тя е вследствие на битов инцидент, като подходи с хумор към ситуацията. „Тъкмо бях ударен от врата на автобус 3 шева “, написа към едната снимка 25-годишният играч, а към другата добави: „Всъщност изглежда доста добре“.

Въпреки куриозния инцидент Холанд надали ще има проблеми да играе в домакинството на Норвегия срещу Молдова във вторник, след като именно той донесе успеха с 1:0 в контролата с Финландия с гол от дузпа.

